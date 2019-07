Trendy Kulinarne 2019. Te rzeczy wkrótce zobaczysz w ulubionych restauracjach

To trend jeszcze słabo obecny w Warszawie, ale możemy spodziewać się, że wkrótce makarony z warzyw, cieciorki, soczewicy, czy Shirataki, makaron powstały z roślinny o pieszczotliwej nazwie Dziwidło Riviera. Wszystkie one to odpowiedź na popularną w ostatnich latach modę na żywność bezglutenową.

Pixabay.com