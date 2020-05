Trisept MAX – odkryj korzyści, jakie zapewnia regularne stosowanie płynu do dezynfekcji rąk!

Dlaczego płyny do dezynfekcji działają?

Środki biobójcze do dezynfekcji rąk zostały opracowane do używania po umyciu dłoni i w momentach, gdy mydło i woda nie są dostępne. Są produktami zawierającymi alkohol, którego celem jest usunięcie zarazków obecnych na skórze. Działają natychmiast po nałożeniu, skutecznie zabijając wirusy, bakterie oraz grzyby. Alkohol może wysuszać skórę, dlatego większość środków dezynfekujących ma w składzie również środek nawilżający, aby zminimalizować suchość i podrażnienie skóry. W Trisept MAX za działanie nawilżające odpowiada gliceryna, która wiąże cząsteczki wody. Dzięki temu produkt ten może z powodzeniem być stosowany przez dłuższy czas.

Ważne jest jednak to, aby wybierać produkty, które mają wysokie stężenie alkoholu – 60% to absolutne minimum, jednak nawet i takie niekiedy nie jest wystarczające. W skład produktu Trisept MAX wchodzi alkohol etylowy w stężeniu 73%, alkohol izopropylowy oraz gliceryna. To połączenie pozwala na maksymalną możliwą skuteczność działania płynu do dezynfekcji oraz równoczesną pielęgnację skóry dłoni.

Usunięcie niebezpiecznych patogenów

Trisept MAX ma szerokie spektrum działania, ponieważ zawiera wysokie stężenie alkoholu. Zabija zarówno wirusy, jak i bakterie oraz grzyby. To właśnie z tego powodu wykorzystywany jest w placówkach medycznych i zakładach pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać Trisept MAX do codziennego użytku w warunkach domowych. Dzięki temu zawsze można mieć przy sobie środek usuwający z dłoni zagrażające nam i naszym bliskim drobnoustroje.

Dodatkowo warto podkreślić, że jest to produkt biobójczy, na który jest wydawane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wybierając odpowiedni płyn do dezynfekcji rąk, można zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób, które są przenoszone przez wirusy, bakterie i grzyby. Zalicza się do nich m.in.:

schorzenia układu trawiennego,

infekcje oka,

zapalenie układu oddechowego,

grypę,

przeziębienie,

COVID-19.

Promowanie dobrych nawyków

Chociaż większość osób wie, że dbanie o higienę rąk jest ważne, to tak naprawdę z pośpiechu lub roztargnienia nie zawsze przykładamy należytą uwagę do przestrzegania zalecanego czasu mycia dłoni czy używania płynów do ich skutecznej dezynfekcji. Regularne używanie Trisept MAX może pomóc nam uzupełnić proces pielęgnacji dłoni, skutecznie uwalniając naszą skórę od drobnoustrojów, których nie uda się nam pozbyć podczas rutynowego mycia.

Do troski o prawidłową higienę dłoni warto zaangażować najmłodszych, kształtując tym samym dobre nawyki naszych pociech. Nie zapominajmy, że maluchy chętnie uczą się przez obserwację i wspólne działanie, dlatego dawajmy im dobry przykład. W zachowaniu odpowiedniego czasu higieny pomoże np. śpiewanie podczas mycia rąk ulubionej piosenki, a użycie płynu do dezynfekcji, takiego jak Trisept MAX, pomoże jeszcze skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo całej rodziny!