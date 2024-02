Trójkąt Bermudzki na Nowogrodzkiej? „To wylęgania patologii w środku miasta”

Opuszczona kamienica, która „czeka” na zawalenie się, dziki parking oraz wszechobecne graffiti. Mimo, że centrum miasta powinno być reprezentacyjne, okolice Nowogrodzkiej wyglądają nieciekawie. „Trójkąt Bermudzki” – tak na tę okolicę mówią mieszkańcy pobliskich kamienic.

- W środku kwartału, pomiędzy Novotelem, Al. Jerozolimskimi, Kruczą i Nowogrodzką, znajduje się zapuszczony teren, który wraz z otaczającymi go opuszczonymi budynkami stanowi obraz nędzy i rozpaczy, a także stanowi wylęgarnię patologii w środku miasta – pisze nam Zbigniew Trybocki, prezes pobliskiej wspólnoty mieszkaniowej. Zwrócił się do nas z prośbą o pomoc. Wymienia, że w pobliżu kamienicy którą zarządza, znajduje się dziki parking – wyjęty spoza strefy płatnego parkowania – a także zapuszczona działka „należąca niegdyś do jednego z najbogatszych Polaków”. Tereny zapuszczone od lat Aleksy Witwicki To jednak tylko jeden z kilku problemów. Największym jest opuszczona kamienica przy ul. Nowogrodzkiej 14. To budynek, znajdujący się w samym centrum miasta, który jest w opłakanym stanie. Do środka „wkradają się” bezdomni, imprezowicze i narkomani. Stamtąd przechodzą też na inne podwórka.

- Po całym tym terenie bez problemu chodzi kto chce - ciekawscy, nudząca się młodzież, złodzieje, graficiarze, bywalcy okolicznych knajp. Mimo, że pozornie budynki są zamknięte, da się do nich bez problemu wejść od tyłu, od strony „dużego podwórka”. Każdy kto chce chodzi sobie po dachach, urządza tam imprezy i spotkania – słyszymy. Tereny zapuszczone od lat Aleksy Witwicki

Jak rozwiązać problem ulicy Nowogrodzkiej?

Dzielnica tłumaczy nam, że Nowogrodzka 14 to zabytkowa kamienica, która została sprzedana przez miasto ponad dekadę temu. - To od 2011 roku kamienica prywatna. Od tego czasu posiada różnych właścicieli. (Obok – red.) Nowogrodzka 16 – należy do m. st. Warszawy i jest w administrowaniu ZGN. Jest zamknięta, w pełni zabezpieczona i stale monitorowana przez zespół kontroli wewnętrznej – tłumaczy nam Paweł Ciach, rzecznik Śródmieścia.

Dwie opuszczone kamienice, tuż obok siebie, generują spore problemy. Co ciekawe, to rejon Warszawy z cenami za metr mieszkania znacznie wyższymi niż w innych częściach miasta. Dzielnica nie zamierza jednak remontować Nowogrodzkiej 16, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia kwestii prawnych. Wobec tej nieruchomości zgłoszono tzw. „roszczenia zwrotowe”. Tereny zapuszczone od lat Aleksy Witwicki Co ciekawe, kwestia Nowogrodzkiej 14 była poruszana także kilka lat temu. W 2017 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wezwał właścicieli do remontu. Bez skutku. Kontaktu nie było, wobec tego niemożliwa była nawet kontrola zabytkowego obiektu. Właściciel nie odbierał poczty, mimo że sam… wysyłał pisma. Jak opisywał wtedy portal tvnwarszawa.pl, do ratusza spływały wnioski o nadbudowę kamienic oraz pomysły przekształcenia jej na hotel. Wszystkie zostały odrzucone. Od tego czasu budynek niszczeje. Nie jest nadzorowany, ani chroniony. - Właściciel prawdopodobnie czeka, aż się zawali i będzie mógł tam wybudować coś nowoczesnego – mówi nam mieszkańcy.

