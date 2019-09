Trójkołowe auto, skutery elektryczne, hulajnogi, tandem. Co można wypożyczyć w Warszawie i ile to kosztuje?

Rower miejski

Prawdziwą furorę w Warszawie robią rowery miejskie Veturilo. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, a niektórzy posiadacze specjalnych kart uprawnieni są do dłuższej bezpłatnej jazdy. Jednak to, co ciekawego jest w systemie, to fakt iż prócz klasycznego pojazdu możemy poruszać się po mieście także tandemem (rower dwuosobowy), rowerem elektrycznym czy wypożyczyć rower dla dzieci. Być może w przyszłości Veturilo planuje poszerzyć ofertę o wynajem na dłuższy czas o czym pisaliśmy tutaj: Rowery miejskie do wypożyczenia na pół roku w zamian za... rezygnację z samochodu.

W Warszawie istnieją także wypożyczalnie rowerów elektrycznych oraz specjalistycznych. Możemy wynająć sobie rower trekkingowy albo przyczepki do przewozu dzieci czy zwierząt. Koszt takiej zabawy to ok. 15 zł / godzinę.

Hulajnogi elektryczne

Niektórzy uważają, że w Warszawie powinno się zakazać wypożyczania hulajnóg elektrycznych, bo nie jesteśmy jeszcze gotowi na takie nowości. Borykamy się z porzuconym nieelegancko sprzętem i wypadkami z udziałem takich pojazdów. Trzeba jednak przyznać, że hulajnogi elektryczne cieszą się ogromną popularnością. Ile kosztuje wypożyczenie hulajnogi elektrycznej? Lime kosztuje 50 groszy za minutę. Musimy też doliczyć dwa złote opłaty początkowej. Identyczną opłatę ustaliły firmy CityBee oraz Hive (2,5 zł na start oraz 45 groszy za minutę). Drożej będzie u amerykańskiego Birda (trzy złote na start i 50 gr za minutę) i u polskiego Blinkee City (dwa pięćdziesiąt na start i 49 gr za minutę jazdy). Niektóre firmy posiadają promocję za polecenie albo też są tańsze przy korzystaniu dzięki np. Karcie Warszawiaka.