Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych w Warszawie

Wystawcy z pasją opowiadają o tradycyjnych metodach warzenia kraftowego piwa, polecają idealne wino do kolacji oraz na prezent oraz.. gaszą pragnienie gości. Wszystko to i wiele więcej dziś do 18:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tak wygląda drugi dzień Festiwalu Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych w samym sercu Warszawy.