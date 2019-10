Trwa nabór w popularnym konkursie dla innowatorów „Szybka Ścieżka”.

W trakcie warsztatowej części spotkania NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) eksperci NCBR przekażą innowatorom z Mazowsza praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą zostać uznane za innowacyjne i liczyć na wsparcie w ramach konkursów prowadzonych w formule Szybkiej Ścieżki. Warsztaty odbędą się 15 października w hotelu Holiday Inn Warsaw City w Warszawie.

Mazowieckie krajowym liderem wykorzystania środków z NCBR

Mazowieckie jest pierwsze w Polsce pod względem wykorzystania środków, którymi dysponuje NCBR.

W ostatnich dwóch latach innowatorzy z regionu uzyskali dofinansowanie z NCBR na realizację ponad 3500 innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy i naukowcy, korzystając ze wsparcia w ramach konkursów NCBR, aktywnie uczestniczą w rozwoju potencjału innowacyjności regionu, który z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Gospodarka województwa mazowieckiego ma nowoczesną strukturę, o czym świadczy dominujący udział sektora usług w generowaniu wartości dodanej brutto. Nakłady na inwestycje realizowane w województwie mazowieckim mają znaczący udział w nakładach w gospodarce narodowej – w 2017 r. stanowiły 22,5%. Przeciętna wartość nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca znacznie przewyższała średnią krajową – w 2017 r. o 60,9%.

Niezmiennie wysoka pozycja regionu w działalności badawczej i rozwojowej jest konsekwencją jego wysokiego potencjału akademickiego, naukowego i gospodarczego. W latach 1999–2017 liczba jednostek badawczych i rozwojowych zwiększyła się 4-krotnie (z 262 do 1274). W tym okresie zwiększyła się również wartość nakładów poniesionych na działalność B+R: w 1999 r. nakłady przeliczone na 1 mieszkańca wyniosły 394 zł, natomiast w 2017 r. – 1483 zł. Szczególnie mocno wyróżnia się region warszawski stołeczny, w którym w 2017 r. zostało poniesionych 95,5% ogółu nakładów na innowacje w województwie. Warto zauważyć też rosnący udział finansowania nakładów na prace badawczo-rozwojowe przez sektor przedsiębiorstw - z 22.7% w 2010 r. do 55,0% w 2017 r.1 Rozwój innowacyjnych projektów dzięki konkursom w formule Szybkiej Ścieżki daje szansę dalszego wzrostu różnym sektorom gospodarki w całym regionie.

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. 10 października ogłoszony zostanie także konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska z budżetem 200 mln zł.

Pierwsza w Polsce kamizelka balistyczna dla kobiet od firmy Moratex

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, którego przedstawiciele stworzyli pierwsze w kraju kamizelki balistyczne wyłącznie dla kobiet. Zadaniem Instytutu jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom służb mundurowych. W ich szeregach jest coraz więcej kobiet, dlatego rozwiązania konstrukcyjne popularne w Stanach Zjednoczonych, czy krajach europejskich, zaczęły być koniecznością również w Polsce. Powodem są różnice anatomiczne między ciałem mężczyzny i kobiety. Podczas realizacji projektu kluczowy głos miały panie - funkcjonariuszki. Innowacyjne w podejściu jest to, że kamizelka składa się z dwóch części, pierwszą jest modelujący stanik, drugą stanowi dopasowana kształtem do stanika kamizelka balistyczna. Ma to ogromny wpływ nie tylko na ergonomię, ale również na bezpieczeństwo funkcjonariuszek. Obecnie projekt jest na etapie konstruowania modeli. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR w Warszawie opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do udziału w spotkaniu NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 15 października w Warszawie. W trakcie spotkania będą oni mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać.

Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl

Do tej pory odbyło się blisko 90 podobnych spotkań w całej Polsce, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

· Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

· Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

· O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.