Trwa rozbiórka domków letniskowych na Ochocie. "Koniec pewnej epoki". Czy na pewno?

Czy domki z ochockiego kempingu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. znikają na dobre? Taką teorię wysnuł jeden z mieszkańców, zaniepokojony widokiem rozbiórki drewnianych konstrukcji. - Koniec pewnej epoki - znikają domki kempingowe na tyłach byłych basenów - napisał pan Remigiusz w facebookowej grupie sąsiedzkiej. Do wpisu załączył zdjęcia, na których zobaczyć możemy efekt prac na kempingu "Majawa" - z domków znikają już dachy, a dookoła porozrzucane są elementy ich pokrycia. Post poruszył sąsiadów jego autora. Skołowani internauci zaczęli dopytywać - co powstanie w miejsce wyburzanego kempingu? Prędko zaczęto podejrzewać, że wkrótce na opustoszałej działce wyrosną nowoczesne budynki.

Radny jak Sherlock Holmes

Prędko wyszło na jaw, że całe zamieszanie było zupełnie bezpodstawne, co udowodnił dzielnicowy radny Piotr Słowicki ze stowarzyszenia Ochocianie. Błyskawiczne śledztwo społecznika wyjaśniło, że mieszkańcy nie powinni mieć powodów do obaw. Słowicki posiłkując się informacjami potwierdzonymi w Stołecznym Centrum Sportu wytłumaczył, że rozbiórka dotyczy wyłącznie obiektów będących w złym stanie technicznym. Radny zajrzał też do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument stanowczo wykluczył możliwość zwiększenia zabudowy na terenie działki. Nie pozwalają na to m.in. wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej czy niski wskaźnik powierzchni zabudowy. Ponadto zgodnie z planem najwyższy budynek na działce nie powinien przekroczyć wysokości 8 metrów. Zakładając, że wszystkie te warunki byłyby dalej skrupulatnie przestrzegane - teren raczej nie byłby atrakcyjny dla deweloperów.