Trwa zimowa edycja Chef’s Menu. To prawdziwa gratka dla smakoszy

Do warszawskich restauracji powraca Chef’s Menu, czyli popularny MENUFEST! To idealna okazja do spróbowania nowych smaków w atrakcyjnych cenach. 21 restauracji w stolicy zaprasza na degustację unikalnych, flagowych menu przygotowanych przez wybitnych szefów kuchni. Wydarzenie potrwa do 12 marca.

Chef’s Menu to nowy sposób na odkrywanie topowych, ale również nowych restauracji na kulinarnej mapie Polski. Idea Chef’s Menu narodziła się w stolicy. To właśnie tu miała miejsce pierwsza edycja MENUFESTU. Obecnie blisko 40 prestiżowych restauracji z Warszawy, Gdańska i Krakowa bierze udział w wydarzeniu i oferuje specjalne menu przygotowane przez utalentowanych szefów kuchni. Projekt ma na celu zachęcić gości do próbowania nowych smaków oraz odkrywania wyjątkowych kulinarnych miejsc. MENUFEST powstał w duchu idei #SzanujJedzenie. Goście zapisują się na degustację w formule wcześniejszej rezerwacji, co nie tylko ułatwia organizację, ale także ogranicza marnowanie jedzenia.

Warszawa pełna smaków

MENUFEST to wyjątkowa okazja do odbycia kulinarnej podróży po Warszawie. Chef's Menu daje możliwość odkrywania autorskich dań, które stanowią wizytówkę najbardziej znanych szefów kuchni. 21 słynnych restauracji przygotowało dla gości autorskie menu festiwalowe. Wśród propozycji znajdziemy kuchnie z różnych zakątków świata. Zaczynając od kuchni polskiej, po kraje śródziemnomorskie aż na kuchni azjatyckiej kończąc. Wybór jest szeroki, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Na wyjątkową kolację można wybrać się do restauracji, takich jak Runo Restaurant, Syty Chmiel czy Benvenutii Amici.

Wyjątkowa kulinarna podróż

MENUFEST stanowi wyjątkową okazję dla miłośników kulinariów do eksploracji i odkrywania nowych, wyjątkowych smaków oferowanych przez najlepsze restauracje w Polsce. Jest to zarówno święto dla podniebienia, jak i okazja do wspierania zrównoważonego podejścia do gastronomii. Pełna lista restauracji biorących udział w wydarzeniu dostępna jest na stronie www.ChefsMenu.pl. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę kliknij tu

