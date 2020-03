Trwają prace przy budowie szkoły na Odolanach

Na działce przy ul. Karlińskiego powstaje nowoczesna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. Kilka tygodni temu na ten teren został wprowadzony wykonawca. Obecnie trwają już roboty ziemne, a wkrótce rozpocznie się montaż żurawia. – Ta inwestycja to priorytet, dlatego nie czekamy do wiosny i chcemy wykorzystać dobre warunki atmosferyczne. Praca idzie pełną parą, a w połowie marca zaczną się pierwsze prace żelbetowe. – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. – Chcemy również, żeby budowa szkoły stwarzała jak najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców dlatego na bieżącą czyszczona jest droga przy ul. Sowińskiego – dodaje.

Budowa szkoły to duże wyzwanie inżynieryjne. Podczas prac wykorzystanych zostanie m.in. 20 tys. m3 ziemi i piasku, ok. 4000 m3 betonu oraz blisko 67 tys. pustaków. Ciężar samego zbrojenia wyniesie ok 320 ton. To tylko wybrane liczby, które pokazują jak dużą inwestycją jest budowa szkoły na Odolanach.

Szkoła przy ul. Karlińskiego ma być nowoczesna, funkcjonalna i ekologiczna. W dwóch oddzielnych częściach budynku będą znajdowały się pomieszczenia dla uczniów szkoły podstawowej i młodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych. – Placówka będzie liczyła 28 pełnowymiarowych sal dydaktycznych dla szkoły podstawowej, 4 sale dla oddziałów przedszkolnych oraz 7 mniejszych sal dydaktycznych do pracy w grupach i 3 pracownie językowe – wymienia Robert Rafałowski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Powstanie również blok sportowy składający się z boiska o wymiarach 15x28m, zapleczy sanitarnych, małej sali fitness oraz sali gier stołowych. Nie zabraknie stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteki oraz świetlicy. Obiekt będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie szkoły znajdą się również dwa boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną, a także plac zabaw dla dzieci. Natomiast duże schody terenowe z siedziskami i zielenią, które powstaną na dziedzińcu stworzą swoistą widownię dla gier sportowych i będą miejscem spotkań dla uczniów. Przewidziane są również liczne nasadzenia zieleni. Budowa boisk nie jest przedmiotem podpisanej umowy. Te prace zostaną zlecone w oddzielnym postępowaniu. Boiska będą gotowe w tym samym czasie co szkoła.

Z kolei na pasie zieleni od strony ul. Wolskiej zasadzone zostaną drzewa, które będą tworzyły naturalną barierę chroniącą szkołę przed hałasem i zanieczyszczeniami drogowymi.

Przypomnijmy, że w połowie stycznia Wola podpisała umowę na budowę szkoły z firmą Mirbud S.A.. Na wykonanie tego zadania Dzielnica przeznaczy prawie 37,6 mln zł. - Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma dwa lata na realizację inwestycji – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.