"Trzaskowski na oklep!". Prezydent Warszawy podpadł służbowymi podróżami samochodem. Chcą go przesadzić na konia

Eryk Kobyliński, radny Dzielnicy Praga-Północ, postanowił prześledzić przebieg służbowych podróży prezydenta Warszawy za ubiegły rok. Z danych przedstawionych przez stołeczny ratusz wynika, iż w 2023 Rafał Trzaskowski wykonał 42 loty samolotem. Prezydent Warszawy przejechał też 22 tys. kilometrów służbowym autem - większość po mieście, ponieważ tylko 4-krotnie podróżował samochodem po kraju. Zdaniem radnego obnaża to hipokryzję Trzaskowskiego.

Pan Prezydent, który w pakcie "C40" chce m.in. ograniczać ludziom możliwości latania samolotem, sam w 2023 roku leciał służbowo aż 42 razy (...) Zmusza mieszkańców do podróży komunikacją miejską bądź rowerem, tymczasem sam przejechał ponad 22 tys. km samochodem służbowym. Żadna podróż służbowa nie odbywała się rowerem. Tak więc mieszkańcy i przedsiębiorcy muszą wybrać komunikację bądź rower, tymczasem Pan Prezydent jeździ samochodem, których to również poprzez SCT chce się pozbyć ze stolicy - czytamy we wpisie działacza społecznego.