TT Warsaw - Międzynarodowe Targi Turystyczne. Prawdziwa gratka dla miłośników podróży. Trwa 29. edycja wielkiego wydarzenia Michał Mieszko Skorupka

Trwa 29. edycja TT Warsaw - jednego z największych wydarzeń dotyczących branży turystycznej i podróżowania w Europie. Międzynarodowe Targi Turystyczne to świetna okazja do zapoznania się z ofertami biur podróży, hoteli, resortów, jak również linii lotniczych. Nie brakuje tu także przedstawicieli agencji turystycznych, organizatorów wycieczek i operatorów transportu. Impreza trwa od 23 do 25 listopada. Poniżej nasza fotorelacja z pierwszego dnia targów, które odbywają się w podwarszawskiej hali Ptak Warsaw Expo.