Tu nowe, modne miejsca na rozrywkowej mapie Warszawy. Tutaj teraz chodzą warszawiacy

Na betonowym placu przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej stanęło kilkanaście drzew. Nowo powstały zielony zagajnik to dzieło studentek i studentów Wydziału Architektury PW. Instalacja ma pokazać, że drzewa mogą pomóc w wygłuszaniu miejskiego zgiełku, a kontakt z przyrodą jest nieodzowny dla naszego zdrowia - fizycznego i psychicznego. Zielony zagajnik na Placu Politechniki zaprasza do otwarcia się na naturę, poznawania jej wszystkimi zmysłami i wyciszenia. Pomagają w tym proste instrukcje umieszczone we wnętrzu HA-LASU - sugestie, żeby dotknąć szyszki czy trawy, pogłaskać liście, powąchać rośliny czy po prostu wejść między drzewa, usiąść wygodnie i pobyć przez kwadrans. Więcej o tym miejscu piszemy tutaj

Aleksy Witwicki