Tutaj nie będziecie się nudzić! Polecamy 15 miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić [PRZEGLĄD]

Pamiętacie godziny spędzone na graniu w Mario Bros, Tetrisa czy Donkey Kong Country? W podziemiach przy Głównym Urzędzie Statystycznym otworzyło się Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. To właśnie tam możecie ponownie spróbować swoich sił w grach z danych lat. I to na kultowych maszynach! - Prezentujemy przekrój tego, na czym grało się od końca lat ’70 do początku XXI wieku. Znajdziecie u nas wszystkie najważniejsze urządzenia służące do grania. Jest to NES, SNES, Nintendo 64, Commodore 64, Amiga 500, Nintendo Gamecube… wszystkie najistotniejsze urządzenia – wylicza dyrektor WMKiG - Gier jest mnóstwo. Mamy największą kolekcję kartridży do Nintendo, możemy sobie nawet porównywać wersje regionalne, czyli np. jak wyglądało Mario Kart w Europie, a jak w Japonii. Prezentujemy Tetrisa, Mario, Donkey Kong Country, Vectrex’a, Pac-Mana… Ciężko wymienić kilkaset gier. W zasadzie, jak ktoś przyjdzie i powie w co grał, to prawie na pewno to mamy - zachęca właściciel. Więcej w naszym artykule: Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. W tym miejscu wybierzesz się w sentymentalną podróż [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szymon Starnawski/ARCHIWUM