Tutaj odpoczniesz od miejskiego zgiełku wśród bujnej roślinności. Zielona Mapa Warszawy

"Uciekaj od zanieczyszczeń i hałasu, jedź z nami do lasu" - to główne hasło Zielonej Mapy Warszawy. Znajdziecie na niej 50 "zielonych" miejsc. Zazwyczaj znamy parki i tereny zielone znajdują się przy ciekawych i wyjątkowych przyrodniczo miejscach. O wielu parkach i rezerwatach w okolicy mogliście nawet nie słyszeć. Co ważne, do każdego miejsca, które zostało na tej mapie zaznaczone, możecie dojechać komunikacją miejską.

Zielona Mapa Warszawa dostępna jest tutaj.

TOP 20 miejsc, które choć na chwilę pozwolą odetchnąć wam od miejskiego zgiełku: