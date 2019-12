"Twój parasol". Aplikacja, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej

Twój Parasol - pierwsza taka aplikacja w Polsce

Nowa aplikacja na telefon "Twój Parasol" ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Po uruchomieniu do złudzenia przypomina program do sprawdzania pogody, który niemal każdy ma na swoim telefonie. Dzięki temu zapewnia użytkownikom niezbędną dyskrecję. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzimy do ukrytej części aplikacji.

Dzięki funkcji "notatnik" szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy. Aplikacja daje nam możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.Ale to nie wszystko. Program umożliwia też bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

To pierwsza tego typu aplikacja w Polsce. "Mam nadzieję, że się sprawdzi i będzie wykorzystywana zarówno przez ofiary przemocy domowej, ale również przez osoby, które tą przemocą interesują się zawodowo" -podkreślał Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, insp. Sławomir Piekut podczas spotkania podsumowującego projekt "Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy”,do którego doszło w Warszawie.