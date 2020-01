„Tylko dla dorosłych”, Warszawa. Nietypowa wystawa sztuki erotycznej tylko dla dorosłych. To pierwsza taka ekspozycja w Polsce

Ponad 140 obiektów prezentowanych na pierwszej w Polsce wystawie i aukcji sztuki erotycznej „Tylko dla dorosłych” to przegląd najważniejszych artystów i najbardziej wartościowych artystycznie prac.

Wystawa tylko dla dorosłych

Odważne sceny seksu i nagie ciała w wyzywających pozach. Kontrowersyjne i perwersyjne obrazy i akty, podejmujące tematy tabu. Prace aluzyjne i dwuznaczne po wulgarne czy wręcz obsceniczne. W Warszawie trwa nietypowa wystawa „Tylko dla dorosłych", która prezentuje ponad 140 obiektów. To pierwsza taka ekspozycja w Polsce. - To jednak również okazja, aby zobaczyć prawdziwą wartość tych dzieł, ich drugą „twarz”, na którą trzeba spojrzeć, odrzucając pierwsze wrażenia wizualne - informują organizatorzy. Wystawa „Tylko dla dorosłych" przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Można ją zobaczyć do 28 stycznia 2020 w Domu Aukcyjnym DESA Unicum, ul. Piękna 1A. Wstęp bezpłatny. Wystawa zakończy się licytacją prac, która zaplanowana jest na 28 stycznia 2020 o godz. 19.00. Ceny niektórych dzieł sięgają nawet kilkaset złotych.