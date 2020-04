Tysiące dzieci nie może kontynuować nauki zdalnie

Rodzina zastępcza zawodowa, mieszkająca w niewielkiej wsi niedaleko Warszawy, ma pod swoją opieką pięcioro dzieci w wieku szkolnym i tylko jeden komputer stacjonarny. Nieco dalej, w innej mazowieckiej wsi mieszka niezawodowa rodzina zastępcza z 13 dziećmi – 11 z nich musi brać udział w zdalnych lekcjach, mając do dyspozycji dwa laptopy. Natomiast w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych mieszka 29 dzieci, które muszą sobie poradzić z nauką na czterech komputerach.

Opiekunowie i rodzice mierzą się z dylematami – nauka którego dziecka jest ważniejsza? Kto weźmie udział w lekcji, gdy kilka osób naraz powinno być zalogowanych, a jest tylko jeden komputer? Jak potem wytłumaczyć małemu dziecku, dlaczego ma nieobecność na zajęciach, jakby to był zwyczajny dzień w szkole? Przecież to nie jego wina, że nie mógł się zalogować.

Takich sytuacji w mazowieckim, ale i w całej Polsce jest teraz tysiące. Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy ubogich, niepełnych rodzin z dnia na dzień straciły możliwość kontynuowania podstawowej nauki szkolnej. Nieraz rodziny muszą się mierzyć z innymi skutkami pandemii, jak nagła utrata pracy i stałego dochodu. W takim przypadku - gdy trudno jest zaspokoić nawet podstawowe potrzeby - nie ma mowy o możliwości zorganizowania komputera do nauki.



Pierwsze laptopy od Fundacji Sarigato już trafiły do dzieci

Fundacja Sarigato – w ramach tworzonej przez siebie społeczności Hakersów – na co dzień wspiera potrzebujące dzieci w usamodzielnianiu się przez naukę programowania i robotyki. W obecnej sytuacji, odpowiadając na pilną potrzebę, Hakersi ruszyli z akcją przekazywania potrzebującym dzieciom sprzętu do nauki szkolnej.

Można do niej dołączyć i pomóc na dwa sposoby. Jeśli masz sprawny komputer, którego nie potrzebujesz, możesz wysłać podstawowe informacje o sprzęcie na szymon.nosek@sarigato.org lub Facebooka Hakersów i przygotować paczkę do wysyłki. Fundacja zorganizuje kuriera, który przekaże ją bezpośrednio potrzebującemu dziecku. Jeśli nie masz sprzętu, możesz dorzucić się do zbiórki. Zebrane tam pieniądze są na bieżąco przeznaczane na zakup i wysyłkę komputerów.

https://zrzutka.pl/hakersi-przekazuja-sprzet

https://hakersi.pl/

https://www.facebook.com/HakersiPL

Fundacja Sarigato

KRS 0000445475

Cel szczegółowy: Hakersi