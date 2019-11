Tysiące produktów w obniżonych cenach w MediaMarkt

Warszawa najtrudniejszym miastem do prowadzenia firmy. Ile firm upada?

Blisko co czwarta firma, która ogłosiła upadłość w 2018 r., to przedsiębiorstwo z województwa mazowieckiego. Mazowsze (a w szczególności Warszawa) to dziś najbardziej konkurencyjny rynek w kraju. Co jest przyczyną upadków przedsiębiorstw?