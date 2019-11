Tytoniowy gigant uruchamia w Warszawie Globalne Centrum Usług Biznesowych. Firma zatrudni ponad 850 pracowników GOT

Tytoniowy gigant uruchamia w Warszawie Globalne Centrum

W poniedziałek, 4 listopada, ruszyła rekrutacja pracowników do Globalnego Centrum Usług Biznesowych Grupy Japan Tobacco International (JTI) - firmy z branży tytoniowej, która ma w swojej ofercie takie marki jak Camel, Winston i LD. Centrum ma powstać w Warszawie, a JTI Polska planuje w ciągu trzech lat przyjąć do pracy ponad 850 osób, co oznacza, że całkowite zatrudnienie w firmie przekroczy 3000 osób.