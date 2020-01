Uchwała krajobrazowa coraz bliżej. Jak Warszawa będzie walczyć z "reklamozą"?

- Uchwała została skierowana przez nas do Rady Miasta. Wiemy, że w łonie rady jest wola, żeby ją przyjąć. Zdecydowaliśmy się, żeby przygotować ją bardziej transparentnie niż wymagała tego od nas ustawa. Teraz jednak uchwała krajobrazowa jest w rękach radnych. Zakładamy, że dyskusja nad nią też będzie trochę trwała, ale myślę, że to kwestia 2-3 miesięcy i zostanie przyjęta. Prace nad tą ustawą z naszej strony już się zakończyły – mówi nam w listopadzie Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Uchwała krajobrazowa, czyli bat na tych wszystkich, który stawiają nielegalne i szpecące reklamy w przestrzeni publicznej, jest już coraz bliżej. Prace nad dokumentem porządkującym m.in. płaty reklamowe i gigantyczne bilbordy trwają od kilku lat. We wtorek projektem uchwały zajęła się Komisja Ładu Przestrzennego. To ważny krok w kierunku uchwalenia zmian przez Radę Miasta.

Przede wszystkim wszelkie szyldy, reklamy wielkoformatowe, bilbordy i banery będą musiały być wieszane zgodnie z przepisami. A te są dość szczegółowe. Warszawę podzielono na trzy obszary A i B (obejmują centrum miasta : Śródmieście, część Woli, Żoliborza, Ochoty, Pragi-Północ i Pragi-Południe) oraz C (pozostała część miasta). Przykładowo, duże siatki reklamowe (o wysokości 12 metrów) można będzie umieszczać tylko w obszarze C, poza terenem zabytkowym Wilanowskiego Parku Kulturowego. Poza stacjami paliw i parkingami nie mogą również zmieniać się czy migotać.

Teraz wygląda na to, że w lutym projekt może trafić pod głosowanie. Wcześniej przeprowadzono już konsultacje społeczne . Gdy Rada Miasta przyjmie uchwałę, zaakceptować ją musi także wojewoda.

Przygotowano również wytyczne dotyczące np. ogrodzenia. Będzie można je umieszczać tylko wzdłuż linii rozgraniczających działki (według planu zagospodarowania). Co więcej, w ścisłym centrum ogrodzenie ma być "o wysokim standardzie jakościowym". Zakazuje się wygradzania ciągów pieszych, a także przestrzeni wspólnych na osiedlach. Niestety, jak czytamy, ogrodzenia już istniejące - które według przepisów byłby niewłaściwe - "zwalania się z obowiązku dostosowania do zasad uchwały".

Niewątpliwe symboliczne znaczenie będzie miał los bardzo dolegliwych, wielkoformatowych reklam w centrum. Drugim miejscem krytycznym są ulice wjazdowe do Warszawy. To przecież bramy miasta, które trzeba oczyścić z zalewu wszelakich billboardów i banerów - powiedział nam Wojciech Wagner.

Przyznał jednak, że potrzebna będzie równomierna praca na całym obszarze. To wymaga kolejnych osób, które będą odpowiedzialne - przynajmniej na początku - za ogarnięcie chaosu reklamowego. - Konieczne będzie równoległe działanie w wielu miejscach na raz, podobnie, jak to robimy dziś, a efekty nie przyjdą od razu. Na razie to jednak tylko dzielenie skóry na niedźwiedziu. Jakkolwiek rozwinie się sytuacja – praca nad takim wielkim organizmem, jakim jest Warszawa, wymaga uporu, cierpliwości i konsekwencji - usłyszeliśmy.