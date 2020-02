Uchwała krajobrazowa Warszawy unieważniona przez wojewodę mazowieckiego. Duże miejskie reklamy na razie zostają

- Projektowana uchwała w toku prac przeszła istotne zmiany, które nie były konsultowane po pierwszym wyłożeniu, co czyni proces udziału społeczeństwa iluzorycznym, a nie można pominąć udziału społeczeństwa przy tak istotnej wpływającej na wiele aspektów życia regulacji prawnej – dodaje Wojewoda Mazowiecki.

Zdaniem wojewody pominięto konsultacje społeczne zmian uchwały i uzgodnienie ostatecznego kształtu uchwały z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który również powinien wypowiedzieć się w tej kwestii. Na tym jednak nie koniec problemów, bo jak podkreślił wojewoda, naruszenie przepisów dotyczą także szeregu zapisów, "a tym samym odnoszą się do różnych regulacji, które ostatecznie nie będą mogły pełnić funkcji regulacji zupełnej w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Miasto zapowiada, że zaskarży decyzję wojewody do sądu administracyjnego. "Analizujemy uzasadnienie i w najbliższych dniach będziemy kierować do rady Warszawy propozycję zaskarżenia decyzji wojewody" - zapowiedział Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Rozstrzygnięcie wojewody szybko skomentowali także działacze społeczni.Członkowie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze uznali decyzję za skandaliczną. Stowarzyszenie wytyka szereg błędów i nieścisłości, których ich zdaniem dopuścił się wojewoda Wierzymy że uchwała obroni się w sądzie - ale do czasu wyroku nie będzie obowiązywała, a to może potrwać nawet 3 kolejne lata - konkluduje MJN we wpisie na Facebooku.

Co zmieni uchwała krajobrazowa?

Przede wszystkim wszelkie szyldy, reklamy wielkoformatowe, bilbordy i banery będą musiały być wieszane zgodnie z przepisami. A te są dość szczegółowe. Warszawę podzielono na trzy obszary A i B (obejmują centrum miasta: Śródmieście, część Woli, Żoliborza, Ochoty, Pragi-Północ i Pragi-Południe) oraz C (pozostała część miasta). Przykładowo, duże siatki reklamowe (o wysokości 12 metrów) można będzie umieszczać tylko w obszarze C, poza terenem zabytkowym Wilanowskiego Parku Kulturowego. Poza stacjami paliw i parkingami nie mogą również zmieniać się czy migotać.