Uciekał przed policją, spowodował kolizję, posiadał narkotyki. W Polsce przebywał nielegalnie. 28-letni Arab w rękach służb

Wszystko zaczęło się na wysokości ul. Grójeckiej w Warszawie. To właśnie tam mundurowi podjęli interwencję, podczas której zamierzali zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierowca nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Wówczas policjanci ruszyli w pościg. Po kilku minutach kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dwa samochody zaparkowane przy ul. Asnyka

Po uniemożliwieniu mężczyźnie dalszej jazdy przez policjantów, okazało się, że jego zachowanie wskazuje, że jest on w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu substancji odurzających - opisuje Komenda Stołeczna Policji.

Badania wykazały, że mężczyzna nie spożywał alkoholu, za to był pod wpływem narkotyków. 28-letni Arab nie posiadał zarówno uprawnień do kierowania pojazdami, jak i przebywania na terytorium naszego kraju.

W toku interwencji policjanci postanowili przeszukać pojazd zatrzymanego. W samochodzie znaleziono kilka foliowych torebek z zawartością białego proszku, tabletek, małą wagę elektroniczną i dużą ilość gotówki. Zabezpieczone środki zostały poddane szczegółowym badaniom, których wynik wskazywał, że mężczyzna posiadał przy sobie amfetaminę, marihuanę i LSD.