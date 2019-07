Uczestniczka Powstania Warszawskiego: "Mam przed oczami twarze kolegów, którzy nie przeżyli"

Ja uważam, że to piękne. Bardzo dobrze, że noszą te opaski, przecież to symbol ich pamięci o nas, żadne znieważenie. Jestem dumna, kiedy widzę te opaski, te ich uśmiechy na twarzach, łzy wzruszenia - to mnie umacnia.

Ciągle wspominam. Myślę o moich kolegach, którzy zginęli, mam ich twarze przed oczami. Ta pamięć trwa we mnie ciągle. Należę do grupy powstańczej, spotykamy się wraz z innymi powstańcami raz w miesiącu. Rozmawiamy, wspominamy. Myślę o tym, jak kiedyś wyglądała Warszawa. Była piękna, taka przytulna.

To, że przegraliśmy wcale nie oznacza, że to była klęska. Przeciwnie, to było bohaterstwo, zwycięstwo. Mówi się o powstaniu, że było na marne, że jedyne, co przyniosło, to śmierć wielu ludzi. A przecież teraz też ludzie umierają. Najważniejsze jest, że powstańcy pokazali, że są w stanie zrobić wszystko, dosłownie wszystko w obronie swojej ojczyzny. Dzieci powinny się uczyć o Powstaniu Warszawskim od najmłodszych lat.