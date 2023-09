Uczniowie zostali ostrzelani na szkolnym boisku. Cztery osoby zatrzymane. Są zarzuty

W ostatni czwartek na boisku jednej ze szkół ponadpodstawowych w Ciechanowie w woj. mazowieckim słyszane były odgłosy przypominające wystrzały. Tamtejsza Policja otrzymała zgłoszenie, że odgłosy podobne do strzałów usłyszeli uczniowie. Dwoje z nich, 16-letni chłopiec i 16-letnia dziewczynka, zostali niegroźnie zranieni.

Zatrzymanie podejrzanych

Zatrzymani w sprawie - łącznie cztery osoby - to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. W trakcie zatrzymania byli trzeźwi.

Zarzuty dla zatrzymanych

W sobotę po południu rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska przekazała, że wszystkim czterem zatrzymanym w sprawie przedstawiono te same zarzuty - narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za przestępstwo to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Rzeczniczka ciechanowskiej policji przekazała wcześniej, że wszystkie czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, a w działaniach policjantów z Ciechanowa wspierali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Według asp. Zarembskiej w ramach czynności podjętych zaraz po zgłoszeniu dotyczącym ostrzelania uczniów na boisku policjanci sprawdzili teren wokół szkoły oraz okolicę.