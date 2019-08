Uderzyli w przestępczość narkotykową i nielegalny hazard. Wietnamska grupa w rękach policji

Hazard, narkotyki i pranie brudnych pieniędzy

Warszawscy funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową ustalili, że na terenie stolicy i jej okolic działa zorganizowana grupa przestępcza. Sprawcy mieli trudnić się handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. Bogacili się również na nielegalnych urządzeniach do gier hazardowych. Stołeczna policja nad sprawą pracowała we współpracy z olsztyńską Służbą Celno-Skarbową. Wymiana informacji pomogła wytypować konkretne miejsca, w których miało dochodzić do obrotu narkotykami i gier na tzw. maszynach.

Punkty mieściły się zarówno w Warszawie, jak i na terenie podwarszawskich miejscowości, ale jak wynikało z ustaleń, mogły powstać na terenie całego województwa mazowieckiego – relacjonuje warszawska policja.

Podejrzenia policji okazały się słuszne, dzięki czemu zabezpieczyli maszyny do gier hazardowych oraz narkotyki. W sumie podczas działań przejęto: