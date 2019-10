Układanie parkietu. Jak to robić prawidłowo?

Wnętrze, w którym zamontowano parkiet, staje się niezwykle eleganckie i nabiera wyjątkowego klimatu. Chcesz, by wnętrza Twojego domu wyglądały elegancko i luksusowo? Montaż parkietu to jeden z najprostszych sposobów na to, aby poprawić wygląd każdego wnętrza. Jeżeli chcesz zainwestować w taki rodzaj pokrycia podłogowego, warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach związanych z jego instalacją. Podpowiemy, jak wygląda układanie parkietu krok po kroku oraz ile może kosztować montaż parkietu.

Wzory parkietów drewnianych

Liczba wzorów parkietów drewnianych jakie możesz zastosować w swoim domu jest ogromna. Oto najpopularniejsze z nich:

· Parkiet w jodełkę

· Parkiet “drabinka”

· Parkiet szachownica

· Parkiet cegiełka skośna/okrętowa

Czym różnią się poszczególne typy ułożenia parkietu? Parkiet w jodełkę widział chyba każdy - to ułożenie na zasadzie równoległej lub ukośnej w stosunku do ściany. Z kolei parkiet typu szachownica to bardziej dekoracyjny projekt. Klepki parkietowe uzupełniane są przy użyciu wstawek drewnianych w innych kolorach.

Montaż parkietu w stylu “cegiełka okrętowa” jest w dużej mierze inspirowany skandynawskim wzornictwem. Minimalistycznie wykonana podłoga jest oparta o ułożone równolegle wobec siebie deszczułki. Dodatkowo, jednym z zamierzeń jest pozorny brak ładu. To znaczy - nie ma tu żadnej symetrii - styl “okrętowy” jest oparty o przypadkowo dobrane wzory.

Jeżeli jesteś na etapie planowania wystroju mieszkania zastanawiasz się zapewne, który wzór będzie dla Ciebie najlepszy. Odpowiedź brzmi - to zależy. Warto jednak pamiętać, że parkiet prezentuje się najlepiej wtedy, gdy układa się go w kierunku padania światła. Dodatkowo, specjaliści od parkietów mówią, że do dużych pomieszczeń warto wybrać wzory parkietu, które optycznie pomniejszają ich powierzchnię. Nie bez znaczenia pozostaje również Twój plan na wystrój danego pomieszczenia oraz pomysły na wybór konkretnego wyposażenia.

I jeszcze jedna rzec: montaż podłoża należy wykonywać mając na uwadze ewentualne niedoskonałości pomieszczenia. Zdarza się przecież, że w danym pokoju ściany są po prostu krzywe. W takim przypadku nie wybiera się wzoru symetrycznego, ale na przykład okrętowy. Lub jodełkę.

Nie wiesz jaki wzór wybrać?

Tak, aby jednocześnie podkreślić atuty pomieszczenia i ukryć jego niedoskonałości? Najlepiej skontaktuj się z firmą układającą parkiety. Doświadczenie takiego wykonawcy pomoże Tobie w wybraniu najbardziej estetycznego rozwiązania.

sc]Montaż parkietu - jak przygotować podłogę?[/sc]

Pragniesz, by nowe podłoże w Twoim domu lub mieszkaniu wyglądało po prostu perfekcyjnie? Specjaliści od parkietów podkreślają, że bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie miejsca, w którym ma zostać położona taka powierzchnia. Na początek, warto usunąć z pomieszczenia wszystkie meble. Czy to duże szafy czy inne, niewielkie elementy, tam gdzie ma pojawić się solidny parkiet, musi być pusto.

Dlaczego to takie ważne? Jeżeli w trakcie układania podłogi zaczniesz przesuwać meble, to klepki parkietu zwyczajnie ucierpią. A tego chyba nie chcesz, prawda?

Kolejnym etapem jest oczyszczenie całego podłoża. Bardzo istotne - musisz zrobić to niezwykle dokładnie! Nie ma tu miejsca na pył czy kurz. Zadbaj również o to, aby w pomieszczeniu nie było wilgoci. Wiadomo - nieraz jest to trudne, bo na przykład budynek został świeżo oddany do użytku. Zanim jednak rozpocznie się montaż parkietu, zadbaj o to, aby pomieszczenie spełniało następujące warunki:

· Temperatura - nie mniej niż 15 stopni Celsjusza

· Wilgotność - nie więcej niż 70%

Zachowanie takich parametrów pozwoli uniknąć zarówno deformacji podłoża, jak również powstawania dylatacji w jego strukturze.

Układanie parkietu krok po kroku

Aby cały proces rzeczywiście przyniósł spodziewane efekty, a sama podłoga wyglądała perfekcyjnie przez długi czas, warto zadbać o odpowiednie jej ułożenie. Specjaliści od parkietu przed rozpoczęciem pracy wyznaczają strefę podłoża, na której ułożone zostanie to pokrycie podłogowe.

Po wyznaczeniu powierzchni na której ma być zamontowany parkiet, podłoga jest czyszczona. Następnie, następuje gruntowanie - materiał jest wybierany w zależności od kleju. Potem, rozprowadzana jest sama warstwa kleju, a klepki umieszcza się w wybranym miejscu. Sam montaż realizowany jest po prostu metodą “na wcisk”.

Deszczułki łączą się ze sobą na wpust i pióro, a w ich umieszczeniu pomaga rozprowadzony wcześniej klej. W razie gdyby deszczułka nie chciała “wejść”, zawsze można wspomóc się młotkiem z gumowym zakończeniem.

Ważnym etapem układania parkietu jest cyklinowanie. Po zakończeniu montażu podłoża i wyschnięciu kleju, dochodzi do wyrównania całej powierzchni. Procedura znana jako cyklinowanie pozwala na uzyskanie równej powierzchni.

Układanie parkietu - co po cyklinowaniu?

Następny etap to szpachlowanie. Takie działanie ma na celu uszczelnienie połączeń pomiędzy klepkami - o ile takie się oczywiście pojawią. Doświadczeni specjaliści od takich powierzchni wykonują to przy użyciu dedykowanego kitu lub specjalnego płynu o nazwie Fugenkitt - jest elastyczny i pracuje razem z parkietem.

Kolejna część montażu parkietu to olejowanie. Do tego używany jest zwykle olej lub wosk. Taka substancja jest rozlewana po podłożu i rozprowadzana za pomocą pacy. Drewno wchłania olej, dzięki czemu staje się odporne na działanie różnych czynników zewnętrznych. Dodatkowo, olejowanie parkietu pozwala zmienić jego wygląd - na przykład, postarzyć je lub uzyskać konkretny odcień.

Zamiast olejowania można wykonać lakierowanie. Najpierw - tak jak przy malowaniu - specjaliści od parkietu wykonują gruntowanie. Potem, lakieruje się całą podłogę, co pozwala na pozostawienie specjalnej powłoki.

Montaż parkietu – samemu?

Układanie parkietu niby nie jest niczym trudnym, ale lepiej powierzyć to profesjonalistom. Choćby dlatego, że w każdym momencie można popełnić błąd, który doprowadzi do uszkodzenia całej podłogi. A to może rodzić koszty znacznie wyższe, niż kwota, którą mielibyśmy zapłacić specjaliście od parkietu za montaż podłogi. Poza tym, specjalista doradzi Ci dobre materiały, a także przygotuje podłogę do późniejszego użytkowania.

Chcesz ryzykować? Chyba nie warto!

Cena parkietu

Ile kosztuje parkiet w Warszawie? Koszt położenia takiej podłogi liczony jest od ilości metrów kwadratowych jej powierzchni. Uczciwa cena za taką usługę rozpoczyna się od 25 do 35 zł za każdy metr kwadratowy. Do tej sumy doliczyć musisz również cenę olejowania - to również podobne widełki. Szlifowanie surowych parkietów to wydatek od 45 zł za każdy metr kwadratowy. Do powyższych sum doliczyć trzeba również ceny materiałów. Jak przeczytać można na stronie internetowej jednej z warszawskich firm parkieciarskich, ceny wyglądają następująco:

· Kleje od 9 do 14 zł za kilogram

· Deska dębowa - 138 zł / metr kwadratowy

· Parkiet dębowy - 58 zł / metr kwadratowy

Wszystkie ceny pochodzą z serwisu internetowego: http://www.parkiety-warszawa.com