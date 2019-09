Ukradli ponad 60 hulajnóg. Przerabiali je tak, by jeździć bez logowania i opłat. "Usłyszeli już zarzuty"

Kradli hulajnogi, by jeździć bez opłat

Podejrzanych o kradzież hulajnóg zatrzymali funkcjonariusze ze Śródmieścia. Według ustaleń śledczych - pomysł na przerabianie pojazdów jednej z firm, która udostępnia je na lokalnym rynku narodził się w połowie sierpnia tego roku. Mężczyźni przez niespełna miesiąc przywłaszczyli sobie ponad 60 takich jednośladów. Każdy z trzech podejrzanych miał ściśle określoną rolę w całym procederze. Mechanizm działania grupy wyjaśnia warszawska policja.

Kierowca samochodem dostawczym zawoził swojego kolegę w losowo wybrane miejsce, gdzie stały hulajnogi, ten wrzucał „na pakę” kilka sztuk, pozbywał się nadajnika gps, po czym hulajnogi trafiały do garażu, gdzie były demontowane z udziałem znajomego elektronika. To, co niepotrzebne, było wyrzucane na śmieci - czytamy w komunikacie KSP.

Przeprowadzą śledztwo

Według wstępnych ustaleń policji, celem złodziei było to, by z części pozyskanych z hulajnóg, konstruować kolejne pojazdy. Te następnie Następnie miały być sprzedawane i użytkowane już bez potrzeby logowania się do systemu, a co za tym idzie - bez żadnych opłat. Teraz funkcjonariusze przeprowadzą w tej sprawie konkretne dochodzenie, które ma zweryfikować, ile takich hulajnóg przerobiono i czy zostały one komuś sprzedane, a jeśli tak - kto był ich nabywcą. Straty względem firmy, która była właścicielem pojazdów wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych.