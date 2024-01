Ukryty radziecki blok w Warszawie. Lokatorzy ewakuowali się w pośpiechu. Byliśmy w środku Piotr Wróblewski

Weszliśmy do mieszkań „przyklejonych” do radzieckiej szkoły na Mokotowie. Jak widać, były zamieszkane do 2022 roku. Po byłych lokatorach został meble i sprzęty. Teraz budynek przejdzie remont. Zostanie zamieniony na szkołę specjalną.