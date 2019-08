Ule, Warszawa. Ponad 600 tysięcy pszczół produkuje miód na dachu fabryki Wedel

Pszczoły na dachu fabryki Wedel

Na dachu fabryki Wedel na warszawskiej Pradze Południe znajduje się dziesięć uli, w których mieszka ponad 600 tys. pszczół. Nie jest to nowy projekt, bo pasieka działa już od dwóch lat. Opiekują się nią dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Są oni odpowiedzialni za kompleksową opiekę nad pasieką – od składania ramek stanowiących konstrukcję uli, po wirowanie i pozyskiwanie miodu.

Nawet 270 litrów miodu rocznie

W każdym ulu mieszka obecnie ok. 40-60 tys. pszczół, lecz jeden jest wyjątkowy – stanowi dom dla ok. 90 tys. niezwykłych stworzeń. Z jednego ula uzyskuje się średnio 22 do 27 litrów miodu, co w sumie daje nawet 270 litrów miodu rocznie. Ale nie to jest najważniejsze w tym projekcie.