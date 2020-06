Ulewa w Warszawie. Lokalne podtopienia i wielkie kałuże utrudniają poruszanie się po mieście

W kwestii opadów IMGW informowało, że prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być przedłużane w oparciu o najnowsze dane obserwacyjne i prognostyczne. Możliwa jest też zmiana stopnia ostrzeżenia.

Dodatkowo informowano również o możliwych burzach z gradem. W komunikacie IMGW czytamy, że aktualnie występują burze z intensywnym deszczem, o natężeniu 20 mm/h, a lokalnie, szczególnie w okolicy Pułtuska, do 30 mm/h. Sytuacja może przenieść się nad Warszawę.