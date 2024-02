Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Czy zmarły prezydent zyska swoją ulicę w stolicy? Jest jednoznaczne stanowisko Trzaskowskiego Redakcja Warszawa

Prezydent Lech Kaczyński miał już swoją ulicę w Warszawie Marek Szawdyn

Co z ulicą Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Temat ten, powracający co jakiś czas, wciąż wywołuje wiele emocji i gorące dyskusje. Rafał Trzaskowski zapytany niedawno o to, czy prezydent Lech Kaczyński nareszcie zyska swoją ulicę w stolicy, po raz kolejny podkreślił, że jego stanowisko w tej sprawie się nie zmieniło. Szczegóły poniżej.