Ulica Pańska w Warszawie. Tutaj kręcono kultowe sceny z polskich filmów i seriali

Ulica Pańska w Warszawie

Ul. Pańska dla sporej liczby mieszkańców stolicy, jest tylko jedną z wielu ulic znajdujących się w samym sercu Warszawy. Choć swoją popularnością zdecydowanie odbiega od znajdujących się nieopodal ul. Żelaznej, ul. Twardej, ul. Prostej, ul. Złotej, ul. Emilii Plater czy ul. Grzybowskiej, to z pewnością jest to miejsce, które zasługuje na dłuższą chwilę uwagi.

Pańska położona jest na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Woli i składa się z dwóch odcinków: od ulicy Emilii Plater do alei Jana Pawła II oraz od al. Jana Pawła II do Towarowej. To właśnie w jej sąsiedztwie znajdują się tak znane obiekty jak m.in. biurowiec Rondo 1, biurowiec Ilmet, czy biurowiec Warsaw Unit. To jednak nie wspomniane budowle, jak również nie znajdująca się tam główna siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej sprawiają, że ulicę Pańską śmiało można nazywać wyjątkową.