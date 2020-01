Ulica WOŚP w Warszawie. Złożono petycję do prezydenta miasta. "To wyraz wdzięczności"

- W naszym odczuciu należy uhonorować tę wspaniałą imprezę, która przyczynia się do niezbędnej pomocy potrzebującym oraz promuje wiedzę o zdrowiu. WOŚP to cała rzesza wspaniałych ludzi, od organizatorów, przez wolontariuszy, kończąc na darczyńcach. Orkiestra to również wspaniała idea, w której centrum jest człowiek i jego zdrowie – wyjaśnia Grzegorz Gruchalski z Warszawskiego Forum Samorządowego.

Petycja powędrowała do prezydenta miasta – Rafała Trzaskowskiego oraz do Anny Nehrebeckiej-Byczewskiej, przewodniczącej Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego. Inicjatorzy nie podają konkretnej lokalizacji. Zaznaczają natomiast, że warto byłoby rozważyć miejsca, z którymi WOŚP jest bardzo mocno związana. Są to przede wszystkim Instytut „Pomnik” - Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytut Matki i Dziecka. Fundacja przekazała do tych miejsc mnóstwo sprzętu zakupionego dzięki Finałom WOŚP. Aczkolwiek szpitali w Warszawie, które mają sprzęt z czerwonym serduszkiem jest kilka.

- W Warszawie jest wiele placówek, które korzystają ze wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dlatego jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy odpowiednie i godne miejsce – dodaje Grzegorz Gruchalski.