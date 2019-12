Ultramobilność w standardzie

Dziś praktycznie nie stawia się już pytania, czy dla biznesu lepszym narzędziem do pracy jest desktop czy notebook. Pytanie raczej brzmi, czy notebook, czy też smukła konstrukcja zwana ultrabookiem. Coraz częściej firmy decydują się wyposażyć swoich pracowników w sprzęt z wyższej półki. Rozumieją bowiem, że komputer droższy będzie służył dłużej, więc może się okazać w dłuższej perspektywie czasu relatywnie tańszy, ze względu na mniejszą awaryjność i wysoką niezawodność.

W rozwoju komputerów przenośnych mieliśmy dwa kamienie milowe, które wywarły wpływ na zwiększanie ich popularności w zastosowaniach biznesowych. Pierwszym z nich była zmiana charakteru pracy użytkownika, który ewoluował z pracy stacjonarnej, przy biurku, w kierunku większej mobilności. Z biegiem lat, coraz większe znaczenie zyskiwały niewielka waga laptopa, jego wytrzymałość oraz zapewnienie łączności bezprzewodowej, niezależnie od miejsca w którym pracujemy. Drugim, nie mniej ważnym kamieniem milowym w ewolucji komputerów przenośnych, było zastosowanie procesorów, które pobierały mało prądu, a zastosowane najnowocześniejsze zasilanie bateryjne umożliwiało w najlepszych konstrukcjach pracę przez ponad np. 15-20 godzin. Dodatkowo, obserwujemy na rynku trend, który polega na instalowaniu w notebookach lekkich, wydajnych akumulatorów, co ma znaczący wpływ na wagę urządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości bardzo szybkiego ładowania (technologia Rapid Charge). Nie sposób pominąć także rewolucji, jaka na przestrzeni lat dokonała się w kwestii pamięci masowych w notebookach.

Rezygnacja z tradycyjnego talerzowego dysku na rzecz konstrukcji półprzewodnikowych umożliwiało projektantom tworzenie coraz to smuklejszych i lżejszych konstrukcji, które dodatkowo charakteryzowały się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne dysku. W efekcie cienki, cichy, wydajny i ważący 1,5 kg notebook przestał być czymś niezwykłym. ThinkPad X1 Carbon – wydajność, styl i legendarna niezawodność klasy premium Już w 2012 r. w ofercie Lenovo pojawiły się pierwsze konstrukcje ThinkPad X1 Carbon. Komputer z 14-calowym ekranem dotykowym ważył niespełna 1,5 kg. W ciągu zaledwie 7 lat postęp technologiczny umożliwił niesamowitą redukcję wagi, poprawę wydajności i wytrzymałości. Na poparcie tej tezy wystarczy przywołać dostępną obecnie na rynku siódmą już generację maszyn z serii ThinkPad X1 Carbon. Dla porównania współczesny „Carbon” waży zaledwie 1 kg, w dalszym ciągu wyposażony jest w 14” wyświetlacz, aczkolwiek w obrysie zewnętrznym przypomina do złudzenia konstrukcję 13 calową. Jeśli dla kogoś to mało, dostępne są również najnowszej generacji wyświetlacze WQHD, czyli 2500 x 1440 lub pełne 4K (3800 x 2160). W tym ostatnim przypadku matrycy IPS o jasności aż 500 nitów towarzyszy układ Dolby Vision i HDR400. Najnowszym osiągnięciem technologicznym jest wbudowana w matrycę technologia ThinkPad Privacy Guard. W praktyce zapewnia ona możliwość pracy w miejscach publicznych bez obaw że osoby postronne będą widziały dane, które mamy na ekranie.

Nie zapomnijmy, że z definicji jest to komputer przeznaczony dla biznesu, a więc zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki ThinkShield (https://www.lenovo.com/pl/pl/thinkshield/) oraz jest kompatybilny z mechaniczną stacja dokującą, która jest wykorzystywana w wariancie pracy biurowej, zapewniając pracę na wielu monitorach i urządzeniach zewnętrznych. Jednocześnie istnieje mechaniczna ochrona zadokowanego w stacji urządzenia. Sercem „Carbona” siódmej generacji jest najwydajniejszy procesor Intel z rodziny iCore 7 - 8665U, a konfiguracji dopełnia aż 16 GB RAM i dysk SSD NVMe na złączu PCIe. Zaznaczamy te cechy by podkreślić, że jest to dysk, którego transfer przy odczycie oscyluje w granicach 3500 MB/s, zapewniając najszybszą pracę w swojej klasie. Zastosowane komponenty wprawdzie potwierdzają starą prawdę, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, ale również zewnętrzne atrybuty komputera powodują, że chce się go mieć. Rozpoznawalna z daleka pod względem designu obudowa została wykonana z najwyższej jakości materiałów, włączając w to włókno węglowe czyli carbon, do którego nawiązuje nazwa produktu. Dzięki temu całość jest nie tylko stylowa, ale jednocześnie bardzo trwała i niezwykle lekka.

Komputer X1 Carbon 7 generacji, podobnie jak wszystkie ThinkPady, zaliczył 22 testy w obrębie 12 metod normy wojskowej MIL-STD 810G, które gwarantują jego działanie w warunkach ekstremalnych. Właściciele tego laptopa mogą być pewni, że ich urządzenie wytrzyma różne warunki i niespodzianki: od arktycznych lodów po pustynne burze piaskowe, stan nieważkości, zalania czy upuszczenia. Do listy zalet należy dodać, że ThinkPad X1 Carbon może pracować na baterii do 18 godzin, a rozwiązanie Rapid Charge umożliwia szybkie uzupełnienie baterii. Dzięki ekstremalnej mobilności wyrażającej się w bardzo niskiej wadze, bardzo dużej wydajności i wspomnianym czasie pracy bez zewnętrznego zasilania, komputer doskonale sprawdzi się w terenie i w podróży, w zastosowaniach biurowych i przy obróbce grafiki. Dla nowoczesnego menagera w nowoczesnej firmie Carbon wydaje się oczywistym wyborem. „ThinkPad X1 Carbon zawsze należał do elity i był flagowym produktem Lenovo, którego cena była adekwatna do jakości, innowacyjności i legendarnej niezawodności. Zdaję sobie sprawę, że ThinkPad X1 Carbon nie należy do najtańszych rozwiązań na rynku, aczkolwiek obserwując powiększającą się siłę nabywczą użytkowników, z zadowoleniem obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania naszym „flagowcem”. W przeszłości sprzedaż „Carbonów” rosła o kilkanaście procent rocznie, zaś obecnie w przypadku najnowszej, siódmej generacji jest to już kilkadziesiąt procent i zakładam, że ten trend zostanie utrzymany. Dla wielu użytkowników cena, jako jedyne kryterium wyboru sprzętu, przestała mieć znaczenie. Obecnie zwracają oni również uwagę na jakość wykonania, wytrzymałość czy serwis poszukując produktów podkreślających prestiż użytkownika biznesowego.” powiedział Juliusz Niemotko, SMB Development Manager w polskim oddziale Lenovo.

Co, jeśli nie ThinkPad X1 Carbon? Lenovo prócz „Carbona” w swojej najwyższej serii określanej mianem X1, ma do zaoferowania użytkownikom biznesowym absolutnie wszystko to co najlepsze w danej kategorii produktowej bez żadnych kompromisów. Rodzina produktów X1 składa się z wyżej wspomnianego ThinkPada X1 Carbon, a także notebooka konwertowalnego ThinkPad X1 Yoga 4gen., urządzenia 2-w-1 ThinkPad X1 Tablet oraz najbardziej wydajnej konstrukcji ThinkPad X1 Extreme 2gen. W zależności od charakteru pracy każdy użytkownik znajdzie odpowiednią dla siebie wersje będąc pewnym, że urządzenie sprosta jego potrzebom i wymaganiom.

