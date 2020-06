Ultranowoczesna kabina w warszawskim hotelu. Mierzy temperaturę, skanuje twarz i dezynfekuje 300 osób na godzinę

Kabina w walce z koronawirusem

Automatycznie zmierzy temperaturę, zeskanuje twarz wchodzącej osoby i przeprowadzi proces odkażania. Ultranowoczesna kabina będzie dezynfekować klientów galerii handlowych, gości hoteli, pacjentów szpitali czy uczniów i nauczycieli w szkołach, chcących się zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem koronawirusa. Urządzenie do sprzedaży wprowadziła właśnie polski startup Celius. - Dezynfekcja trwa ok. 5-10 sekund. Według naszych analiz w ten sposób można odkazić nawet do 300 osób na godzinę. Do całego procesu używany jest certyfikowany środek polskiej produkcji nieszkodliwy dla ludzi w postaci tzw. suchej mgły, która rozpylana jest poprzez atomizację ultradźwiękową. Odkażana jest cała postać człowieka w tym podeszwy butów - komentuje Michał Lorenc Prezes Zarządu firmy Celius.