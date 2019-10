Undercity Festival 2019. Święto muzyki elektronicznej w Warszawie

Undercity Festival 2019 - co się będzie działo?

Undercity Festival 2019 to prawdziwa gratka dla miłośników muzyki elektronicznej. Świetnie przyjęta pierwsza edycja festiwalu, zachęciła jego twórców do organizacji kolejnego wydarzenia. I wszystko wskazuje na to, że była to dobra decyzja. Wydarzeniem na Facebooku zainteresowanych jest 10 tys. osób, 4,1 tys. deklaruje swój udział.

Rok temu na scenie wystąpił m.in. Konstantin Sibold, Kollektiv Turmstrasse i Honey Dijon. W tym roku też nie zabraknie muzycznych wrażeń. Zobaczymy i usłyszymy m.in. Enrico Sanguliano, który wystąpił w te wakacje na płockim Audioriver i Błażeja Malinowskiego czyli rezydującego w Berlinie producenta specjalizującego się w melodyjnym transowym techno.

Undercity Festival 2019 - artyści

Zagra dla nas Claptone, czyli artysta kryjący się za złotą maską w kształcie dziobu ptaka i polski duet Catz’n’Dogs, znany głównie z udanych remiksów Kings of Leon czy Disclosure. Wielu na pewno kupiło bilety na festiwal, aby usłyszeć angielskiego DJ'a i prodenta muzycznego, Pete'a Tong'a.