Undercover Festival w Warszawie. Zagrali Not The Rolling Stones czy Coldplace Redakcja Warszawa

Największe gwiazdy na jednej scenie. W Warszawie trwa Undercover Festival. To koncert najbardziej znanych cover bandów. Wobec tego w Parku Legii usłyszeliśmy m.in. Not The Rolling Stones czy Coldplace. Brzmi znajomo, prawda? Relacja z wydarzenia poniżej.