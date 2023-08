Unikalne zdjęcia lotnicze Warszawy z 1944 roku. Tuż przed Godziną "W", w czasie walk i przed wejściem Rosjan

- Pozyskaliśmy – z okresu okupacji – niewielką ilość pełnych nalotów. Najlepszy jest z 27 lipca 1944 roku. Całe miasto można poskładać z tych fotografii – mówi nam Ryszard Mączewski, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. W sumie do Warszawy trafiło ponad dwa tysiące zdjęć. Pierwsze zrobione tuż przed wybuchem Powstania. Kolejne z sierpnia, września, gdy miasto walczyło i płonęło. Następnie z jesieni (październik i listopad), gdy Niemcy zaczynają metodyczne burzenie miasta.

Niemcy z ukrycia fotografowali Warszawę już od 1935 roku. Naloty z wysokości ponad kilometra miały przygotować wojska do planowanej inwazji. W sumie, na późniejszym froncie wschodnim do 1945 roku wykonano ponad milion takich zdjęć. Są bardzo dokładne. Można na nich zobaczyć ulice, budynki, na nawet poszczególne drzewa.

Unikalne zdjęcia lotnicze Warszawy z 1944 roku. Tuż przed Go...

Lotnicze zdjęcia Warszawy z 1944 roku. Warstwy historii

Zdjęcia z przelotów nad Warszawą przeleżały lata w amerykańskich archiwach The National Archives at Collage Park, niedaleko Waszyngtonu. Odkrył je fotograf i historyk Zygmunt Walkowski. Kilka zeskanował i przywiózł do Warszawy. Siedemnaście lat temu.

- Od tego czasu technologia skanowania znacznie się rozwinęła. Ale najwięcej czasu zajęło nam wcale nie skanowanie, a opracowywanie zdjęć – mówi Jan Ołdakowski. Korzystając z nowej technologii historycy i programiści nałożyli na siebie mapę Warszawy z 1944 roku i z 2021 roku. Co więcej, można obserwować miasto tuż przed powstaniem, a także śledzić kolejne zniszczenia i zmiany będące efektem walk. Prace nad tym trwały aż siedem lat.