Unikalne zdjęcia Warszawy z lat 50. i 60. Miasto przed epoką szklanych wieżowców. Album o bezcennej wartości

Unikalne zdjęcia Warszawy z lat 50. i 60.

Jak wyglądała Warszawa bez szklanych wieżowców? Te zdjęcia stolicy wykonano kilkadziesiąt lat temu. Przez długi czas nikt nie miał pojęcia o ich istnieniu. Zostały opublikowane w zbiorach biblioteki amerykańskiego Uniwersytetu Cornell, gdzie zamieścił je autor - emerytowany profesor John Reps. Zdjęcia robią wrażenie i dają doskonały pogląd na to, jak wyglądała Warszawa przed epoką szklanych wieżowców. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Kilka dni temu pisaliśmy o pewnym rejonie w Warszawie, które zmieniło się nie do poznania. Mowa o warszawskim Powiślu. Gdy spojrzymy na historyczne zdjęcia czasami przetrwało tylko kilka elementów. Kiedyś kojarzone z przestępczością i brudem, chorobami. Dziś z luksusem. Niesamowita przemiana części warszawskiego Śródmieścia. Ze względu na bliskość Wisły była to przede wszystkim osada piaskarzy i rybaków. Ale co także warto zauważyć był to rejon przemysłowy. To zaczęło się zmieniać po budowie linii kolejowych. Wiele zakładów przenoszono na Wolę i na Pragę. Więcej przeczytasz w artykule tutaj.