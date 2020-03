Uniwersytet Warszawski wprowadza wykłady online. Jako pierwsza uczelnia w Polsce

Do korzystania z niej wystarczy komputer z dostępem do internetu, głośniki, mikrofon i kamera. W konkretnych zajęciach udział brać może maksymalnie tysiąc osób. Studenci, których wykładowcy zorganizują spotkania online, otrzymają maila z zaproszeniem do udziału w nich. Poza tym wiadomość o zajęciach pojawi się również w kalendarzu uczniów. Na platformie, poza przekazem audiowizualnym, dostępny jest także:

Odbyły się już pierwsze zajęcia ze studentami. Grupa doktora Artura Hellicha z Wydziału Polonistyki liczyła 25 osób. Uczestnicy ocenili platformę na 7,7-8 punktów w dziesięciostopniowej skali. Twórcy Lecturusa uważają to za dobry wynik. Narzędzie jest dostępne dla pracowników na stronie http://lecturus.webex.com/ . Działa również infolinia dotycząca platformy Lecturus: 606 160 250 oraz e-mail: wsparcie@lecturus.pl.

Platforma dla wszystkich uczelni?

Firma należąca do Uniwersytetu Warszawskiego rozważa przekazanie technologii także innym uczelniom oraz szkołom, które potrzebują, by zajęcia przenieść do sieci.

- To, co się obecnie dzieje w Polsce, zrodziło w nas naturalną potrzebę wsparcia Uniwersytetu. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Wydziału Polonistyki oraz partnerami technologicznymi angażujemy się całkowicie pro bono, by pomóc naszej uczelni w przywróceniu funkcji dydaktycznej w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że nawet przy intensywnym ruchu na platformie wykładowcy będą mogli bez przeszkód prowadzić zajęcia, a studenci aktywnie w nich uczestniczyć. Oczywiście w razie problemów zrobimy co w naszej mocy, aby je możliwie szybko rozwiązać –tłumaczą twórcy aplikacji.