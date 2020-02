Upadłość konsumencka - czym jest i co się z nią wiąże?

Pomimo coraz lepszej edukacji finansowej terminowe spłacanie swoich zobowiązań wciąż nie jest najmocniejszą stroną Polaków – według dostępnych danych wprawdzie liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się w ostatnim czasie o prawie 3 tysiące osób, ale wciąż jest ogromna. Już niemal 2,8 miliona naszych rodaków ma zaległości kredytowe i pozakredytowe, a sumaryczna wartość tych długów przekracza 76,5 mld zł (dane pochodzą z końca czerwca 2019).

Dla sporej części zadłużonych Polaków skutecznym sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wynikające z niej częściowe albo nawet całkowite umorzenie przez sąd zobowiązań.

I choć jeszcze kilka lat temu była to opcja, z której prawie nikt nie mógł skorzystać ze względu na niezwykle rygorystyczne wymogi formalne, to po nowelizacji w 2014 roku ustawa jest znacznie bardziej przyjazna dla dłużników. Czym zatem jest upadłość konsumencka, z czym się wiąże i w jaki sposób ją ogłosić? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest jednym z ustawowych narzędzi, które zostały udostępnione polskim konsumentom w celu ułatwienia im wyjścia z długów. Co szczególnie ważne, bankructwo tego rodzaju może ogłosić jedynie konsument, który stał się niewypłacalny nie z własnej winy. Co to oznacza w praktyce? W myśl obowiązujących regulacji prawnych niewypłacalna jest taka osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i utraciła zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych w sposób nieumyślny.

Druga część powyższej definicji ma ogromne znaczenie, ponieważ rozpatrywanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób, które do swojej niewypłacalności doprowadziły umyślnie albo poprzez rażące niedbalstwo zwiększyły jej stopień, zakończy się oddaleniem wniosku przez sąd. Krótko mówiąc, upadłość konsumencka nie jest swego rodzaju „wyjściem bezpieczeństwa” dla osób, które żyją ponad stan, w ogóle nie dbając o swoje finanse i nie dochowując podstawowych zasad oraz standardów zachowania podczas zaciągania zobowiązań finansowych.

Podstawa prawna

Dla wszystkich konsumenckich postępowań upadłościowych podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zmianami), zawierająca szczegółowe regulacje co do przebiegu postępowania, jego warunków oraz konsekwencji.

Ustawa Prawo upadłościowe zawiera również wykaz sytuacji, w których wniosek złożony przez konsumenta zostanie oddalony przez sąd.

Poza wspomnianym już wyżej umyślnym doprowadzeniem do niewypłacalności czy rażącym niedbalstwem w zarządzaniu finansami wniosek nie zostanie zaakceptowany również wtedy, gdy:

· wobec tego dłużnika było uprzednio prowadzone postępowanie upadłościowe, w toku którego umorzeniu uległa część lub całość jego zobowiązań;

· dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli i zostało to prawomocnie uznane;

· w okresie 10 lat przed datą złożenia wniosku doszło do umorzenia wobec dłużnika do umorzenia prowadzonego postępowania upadłościowego z przyczyny innej, niż na własny wniosek tego dłużnika.

Ogłoszenie upadłości – etapy

Pierwszym etapem jest przygotowanie prawidłowego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a następnie złożenie go w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), skierowany do Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych, musi także zawierać wszystkie wymagane informacje.

Należą do nich: dane identyfikacyjne składającego wniosek konsumenta, kompletny wykaz składników jego majątku oraz ich adresy (np. w przypadku nieruchomości), dokładny wykaz wierzycieli, kwot wierzytelności i terminów zapłaty, wykaz zabezpieczeń na majątku dłużnika (jeśli zostały ustanowione), listę należności, które dłużnik uważa za nienależne, uzasadnienie wniosku wraz z podaniem okoliczności i powodów powstania zaległości, oświadczenie o braku przeciwwskazań do ogłoszenia upadłości, podpis dłużnika oraz odpis wniosku (jest on przeznaczony dla syndyka).

Jeżeli złożony wniosek nie ma braków formalnych i zostanie zaakceptowany, następuje drugi etap postępowania, czyli rozprawa, w trakcie której sąd ogłasza upadłość danego konsumenta oraz wyznacza syndyka masy upadłościowej. Na tym etapie postępowania zostaje ustalony skład masy majątkowej upadłego i jej wartość, sporządza się też listę wierzytelności, a następnie syndyk sprzedaje majątek trwały upadłego dłużnika.

Kwota uzyskana z tej sprzedaży wraz z dochodami upadłego ponad kwotę 1350 zł (stanowi ona gwarantowane minimum, którego syndyk nie może zająć) przeznaczana jest na spłatę istniejących zobowiązań wobec wierzycieli. Ten etap postępowania kończy się wykonaniem planu podziału masy upadłościowej, jeżeli dłużnika posiada majątek. Jeśli go nie posiada, zatwierdzana jest lista wierzytelności i na tym etap właściwego postępowania upadłościowego się kończy.

Kolejnym etapem jest wydanie przez sąd postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Co ważne, plan taki musi być realny (tzn. wykonalny dla upadłego dłużnika), nie może przekraczać okresu 36 kolejnych miesięcy, a jego wykonanie musi być nadzorowane przez syndyka. Jeżeli pran zostanie przez dłużnika wykonany, ewentualne pozostałe zaległości są dłużnikowi umarzane i upały jest wpisywany do rejestru BIK. Ten wpis kończy całe postępowanie upadłościowe wobec danego konsumenta, który od tej chwili nie posiada już żadnych zadłużeń przeterminowanych i może rozpocząć nowy etap życia.

Upadłość osoby fizycznej - skutki, konsekwencje, koszty postępowania

Jak już zostało wspomniane, poza umorzeniem części (w rzadkich przypadkach całości) zaległych należności ogłoszenie upadłości skutkuje wpisem do rejestru Biura Informacji Kredytowej. W konsekwencji osoba taka ma znacznie utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju pożyczek, kredytów czy zakupów w systemie ratalnym, gdyż w BIK figuruje jako niesolidny dłużnik.

Do bezpośrednich skutków ogłoszenia upadłości należy też zaliczyć likwidację majątku dłużnika (o ile upadły posiadał jakikolwiek), a w trakcie postępowania utratę kontroli nad finansami (ponad gwarantowaną ustawowo kwotę) oraz brak możliwości samodzielnego zawierania umów konsumenckich (wymagana jest zgoda syndyka).

Jeśli chodzi o koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego, składa się na nie kilka elementów:

· opłata za złożenie wniosku w sądzie, wynosząca 30 zł (dowód jej opłacenia musi być dołączony do składanego wniosku),

· wynagrodzenie syndyka, określane ustawowo i pokrywane z masy upadłościowej konsumenta (może ono wynosić od 25 do 200% średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale w wyjątkowych sytuacjach może zostać podniesione do 400% tej kwoty),

· ewentualne honorarium dla kancelarii prawnej obsługującej dłużnika (tego typu wynagrodzenie zawsze jest ustalane indywidualnie).

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Podstawowym powodem, dla którego w przypadku chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto szukać pomocy u specjalistów, jest fakt, że większość zadłużonych Polaków nie wie, jakie dokładnie mają prawa i obowiązki podczas postępowania upadłościowego. Bez profesjonalnego wsparcia prawnego wiele wniosków jest odrzucanych na etapie weryfikacji ich poprawności przez sąd pomimo tego, że w danej sprawie możliwe byłoby skuteczne oddłużenie i ogłoszenie upadłości.

