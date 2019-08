Urlopy 2019. Ile powinien trwać idealny urlop, by wypocząć fizycznie i psychicznie? Sprawdźcie czy dobrze zaplanowaliście

Prawie połowa Polaków preferuje wakacyjne wyjazdy dwa razy do roku, chętniej spędza je w kraju, w towarzystwie rodziny - wynika z najnowszego badania „Wymarzony urlop Polaków” przeprowadzonego przez firmę badawczą Kantar dla Wonga Polska. Zdecydowana większość Polaków (aż 80 proc.) odpoczywa poza miejscem zamieszkania. Jedynie co piątej osobie wakacje marzeń kojarzą się z własnym domem.

Nie każdy może sobie pozwolić na dwutygodniowy wyjazd. Preferencje Polaków nie do końca są zgodne z sugestiami psychologów. Według 2/3 respondentów dobry wypoczynek to taki, który trwa powyżej 10 dni. 34 proc. badanych wskazało, że wystarczy im 5-10 dni odpoczynku. Tymczasem wystarczy tylko kilka wolnych dni połączonych z weekendem, by zregenerować siły i wyregulować czas snu. Dzięki temu obniżymy poziom stresu, który negatywnie rzutuje na nasze twórcze możliwości. Oprócz długości wakacji, na zdrowie wpływa także częstotliwość odpoczynku.

W rytm szkoły - czy wolne dwa razy w roku to nie za mało?

Dla blisko połowy Polaków dwa urlopy w ciągu roku to wymarzona liczba. Jednak co trzecia osoba chciałaby brać wolne jeszcze częściej. Badania wykazują, że przyzwyczajenie Polaków do dwóch wypoczynków w roku – letniego i zimowego – jest silne. Aż 45 proc. respondentów wskazuje, że odpoczynek dwa razy w roku będzie wystarczający.

- Polacy są przyzwyczajeni, by wykorzystywać urlop w rytm wolnego czasu dzieci. Szkoła wyznacza nam terminy, w których możemy pojechać na wakacje. Tymczasem w krajach europejskich bardziej popularny jest system czterech przerw od szkoły. Jesienny oddech przydałyby się nie tylko polskim dzieciom, które uczą się bez chwili wytchnienia od września do końca grudnia. Grafik, który przewiduje cztery wakacyjne wyjazdy w ciągu roku, byłby korzystny także dla rodziców – mówi Katarzyna Rudzka-Kowalska z Wonga Polska.