Ursynów bez stacji pogotowia ratunkowego? Spółdzielnia wypowiedziała umowę na bazę przy Jastrzębowskiego

Stacja pogotowia mieszcząca się na Ursynowie przy u. Jastrzębowskiego 22 zapewnia całodobową pomoc medyczną mieszkańcom dzielnicy. Dzięki dogodnej lokalizacji, ratownicy w ciągu kilku minut mogą podjąć interwencję i dojechać z pomocą poszkodowanym.

Czy tak będzie nadal? Pod koniec września dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie otrzymała ze spółdzielni mieszkaniowej Stokłosy wypowiedzenie umowy na najem lokalu przy ul. Jastrzębowskiego. Baza karetek i ratowników mieści się w tym miejscu od prawie 20 lat.

Ratownicy mają tu do dyspozycji lokal o powierzchni około ok. 100 metrów metrów kwadratowych, w którym znajduje się wc, prysznic, kuchenka, magazynek z lekami i sprzętem, dyspozytornia i cztery pokoje z łóżkami do odpoczynku w czasie 24-godzinnego dyżuru.

Władze pogotowia nie ukrywają, że pismo ze spółdzielni było dla nich zaskoczeniem. Spółdzielnia nie tłumaczy w oficjalnym piśmie do dyrekcji swojej decyzji. Jednak jak pisze portal halloursynow.pl., powodem były skargi okolicznych mieszkańców, którym we znaki dawał się hałas powodowany przez częste używanie przez karetki sygnału dźwiękowego.