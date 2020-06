Uruchomiono mobilne Punkty Obsługi Pasażerów. W specjalnych autobusach m.in. odwiesicie bilet i doładujecie kartę miejską

UM

Jeśli chcecie wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, zakodować bilet długookresowy lub odwiesić swój bilet, nie musicie już przyjeżdżać do Punktu Obsługi Pasażerów. To POP przyjedzie do Was! Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił mobilne POP-y, które będą podjeżdżały na pętle przy dużych osiedlach. Szczegóły poniżej.