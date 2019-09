"Ustąp, czyli różne problemy podróżnych". ZTM rusza z nową kampanią. Będą edukować pasażerów

Potrzeby osób na wózkach

(Nie tylko) w podróży. Ustępuj. Pomagaj. Bądź miły. Bo gest, choć duży nie wymaga siły! Rozpoczęliśmy kampanię społeczną, która przypomina, że Warszawski Transport Publiczny jest dla wszystkich - piszą w informacji prasowej przedstawiciele stołecznego ZTM-u.

Kampania składać się będzie z kilku etapów, każdy z nich dedykowany będzie oddzielnej grupie pasażerów o różnych ograniczeniach i trudnościach. W pierwszym odcinku ZTM kładzie nacisk na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. - Rano i po południu w komunikacji publicznej jest najwięcej pasażerów. Postarajmy nie skupiać się na telefonie i słuchawkach i bez refleksji przepychać się do środka pojazdu, gdy próbuje do niego wsiąść także osoba o ograniczonej mobilności. Pomocą będzie to, że umożliwimy jej, by wsiadła do pojazdu jako pierwsza. Zróbmy tylko miejsce, a dalej pomoże już osoba prowadząca pojazd - wyjaśnia jednostka odpowiedzialna za komunikację zbiorową w stolicy.