Utrudniania w Warszawie. Sporo zmian w organizacji ruchu w związku z Świętem Niepodległości

Zmiany w komunikacji w związku ze zgromadzeniami publicznymi zostaną przekazane w terminie późniejszym - dodał ZTM.

W sobotę metro będzie kursowało podstawowo według niedzielnego rozkładu jazdy z kursami nocnymi. Z kolei w godzinach 11-19 pociągi będą kursowały z częstotliwością: na linii M1 co ok. 4 minuty, a na linii M2 co około 5 minut.