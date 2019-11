Utrudnienia 11 listopada 2019, Warszawa. Zmiany w ruchu, zgromadzenia publiczne, biegi [INFORMATOR]

W niedzielę, 10 listopada wyłączone z ruchu będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na odc. od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Krakowskie Przedmieście (w godz. 16.30-20.00) oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego na odc. od ul. Królewskiej do ul. Wierzbowej (w godz. 17.00-19.30).

Ponadto, przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), parking na pl. S. Małachowskiego przed Galerią Zachęta, parking przed Hotelem Europejskim od strony pl. marsz. Piłsudskiego, Canaletta, parking przed Teatrem Wielkim na pl. Teatralnym, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

Bieg Niepodległości 2019

Ponadto zwolennicy aktywnego spędzania czasu uczczą 11 listopada podczas Biegu Niepodległości, który wystartuje w poniedziałek o godz. 11.11 u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Zmienią się trasy autobusów i tramwajów.

Uczestnicy biegu najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”) ciągu ulic: al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i pobiegną zachodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku Mokotowa) ciągu ulic: al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami.

Od godz. 5.00 do 15.00 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. M. Anielewicza, ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej oraz południowa jezdnia ul. Z. Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach. O godz. 10.00 zamknięte zostaną pozostałe ulice obejmujące trasę biegu. Ruch ulicami poprzecznymi: al. „Solidarności”, Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.