Utrudnienia drogowe w długi weekend w Warszawie. Drogowcy zamkną rondo Radosława

Jak przyznaje Zarząd Dróg Miejskich, rondo „Radosława” jest jednym z najważniejszych skrzyżowań w całej Warszawie. To tędy prowadzą drogi na Żoliborz, Bielany, Pragę-Północ, Bemowo czy Targówek. Tuż obok znajduje się też jedno z największych centrów handlowych, biurowce i lokale usługowe. Teraz miejsce to przechodzi modernizację. Po latach intensywnej eksploatacji drogowcy zdecydowali się przeprowadzić kapitalny remont. W najbliższym czasie wymieniona zostanie nawierzchnia.

Rondo Radosława zostanie zamknięte

Rondo Radosława. Objazdy

„Objazdy zamkniętego ronda będą prowadziły ulicami: Broniewskiego, Krasińskiego, Powązkowską i Okopową lub Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Stawki do alei Jana Pawła II. Kierowcy jadący z Pragi-Północ powinni unikać mostu Gdańskiego i kierować się do ulicy Jagiellońskiej i Wybrzeża Helskiego i dalej na południe” – wskazują drogowcy.

Kierowcy będą mogli pojechać także Wisłostradą, jednak należy pamiętać, że będzie ona zamknięta na czas próby i defilady z okazji Święta Wojska Polskiego od soboty od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 11:00 oraz od poniedziałku od godziny 20:00 do wtorku do godziny 18:00.

W Warszawie w nadchodzący długi weekend sierpniowy jedno z najpopularniejszych rond zyska nową nawierzchnię. ZDM

To jednak nie koniec utrudnień. Zamknięte będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przy samym rondzie. Piesi będą kierowani do tymczasowych zebr wytyczonych poza placem budowy.