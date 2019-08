Utrudnienia na drogach, Warszawa. Mieszkańcy stolicy muszą być przygotowani na spore utrudnienia na drogach, które potrwają do poniedziałku (02.09.19 r.) włącznie. Mimo odwołanej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, wciąż obowiązują wcześniej przyjęte zmiany w ruchu. Więcej szczegółów w artykule poniżej.

Utrudnienia na drogach, Warszawa

Utrudnienia na drogach, piątek 30.08.2019 r.

Utrudnienia na drogach, sobota 31.08.2019 r.

W czasie, biegu, ok. godz. 20.00 – 22.00 należy spodziewać się wstrzymania ruchu na mostach Józefa Poniatowskiego i Świętokrzyskim. Ograniczony będzie także zjazd i wjazd na mosty Łazienkowski i Siekierkowski. Ruch na ulicach będzie przywracany sukcesywnie za ostatnim biegaczem. Utrudnienia potrwają do północy.

Mieszkańcy Warszawy musza uzbroić się w cierpliwość. Czwartek (29.08 19 r.) to pierwszy dzień utrudnień na stołecznych drogach. Półmaraton na Pradze, Warszawska Masa Krytyczna, wizyta wiceprezydenta USA Mike Pence - zmiany w ruchu samochodów, autobusów i tramwajów potrwają aż do poniedziałku (02.09.19 r.) włącznie. Będzie sporo objazdów, zakazów parkowania, zamkniętych ulic i przeniesionych przystanków.W piątek,ulicami miasta przejedzie Warszawska Masa Krytyczna. Uczestnicy przejazdu zbiorą się na pl. Zamkowym o godz. 19.00, a następnie wyruszą w trasę prowadzącą ulicami:Na trasie przejazdu możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.W sobotę,, o godz. 20.30 wystartuje VI. 4F Półmaraton Praski. Od godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie. W tym czasie autobusy linii(w kierunku Metro Stadion Narodowy) będą kursowały ulicami: J. Zamoyskiego – Jagiellońska – ks. I. Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście. Autobusy liniipojadą ulicami Wybrzeże Szczecińskie i Zamoście. Linia zastępcza Z-6 pojedzie ulicami Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego.Półmaratonowi będzie towarzyszył bieg 4F Piątka Praska. Jego uczestnicy wystartują o godz. 19.30 z błoni PGE Narodowego i pobiegną ulicami: J. Zamoyskiego, Jagiellońską, S. Okrzei (zamknięte w godz. 19.00-20.15), Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia w kierunku mostu Józefa Poniatowskiego zamknięta w godz. 19.00-20.30). Zawrócą przed mostem Józefa Poniatowskiego i do metry pobiegną ulicami: Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, J. Zamoyskiego. Od ok. godz. 19.00, w czasie tego biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii:Od godz. 20.00 sukcesywnie zamykane będą ulice na trasie głównego biegu: Uczestnicy pobiegną: J. Zamoyskiego, Targową (jezdnia w kierunku Grochowa, na odcinku od ul. Sokolej do al. Zielenieckiej udostępniony będzie jeden pas) i al. Zieleniecką (jezdnia zamknięta dla ruchu w godz. 20.00-21.20). Z ronda J. Waszyngtona pobiegną al. J. Waszyngtona w kierunku Grochowa i zawrócą przed rondem Wiatraczna (jezdnia zamknięta dla ruchu w godz. 20.00-22.00). Dalej trasa biegu będzie prowadziła ulicami Saskiej Kępy i Gocławia: Francuska (zamknięta w godz. 20.00-22.15), Zwycięzców, Saska, Egipska, gen. T. Bora-Komorowskiego (zamknięte w godz. 20.00-22.30), gen. R. Abrahama (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy), W. Umińskiego (jezdnia w kierunku mostu Siekierkowskiego zamknięta w godz. 20.00-23.30, w tym czasie na jezdni w kierunku Saskiej Kępy będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy), gen. T. Bora-Komorowskiego (jezdnia w kierunku mostu zamknięta w godz. 20.00-22.45), gen. A. E. Fieldorfa „Nila” (jezdnia w kierunku ul. Ostrobramskiej zamknięta w godz. 20.00-22.45). Następnie uczestnicy imprezy pobiegną ul. Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku centrum zamknięta w godz. 20.00-23.00), zawrócą na wysokości ul. Kadetów i dalej będą kontynuowali bieg ulicami Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku Wawra zamknięta w godz. 20.00-24.00) i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte w godz. 19.00-24.00). Do mety dotrą ulicami Zamoście i Sokolą.Od ok. godz. 20.00, w czasie zmagań maratończyków, swoje trasy zmienią autobusy linii:Mimo odwołanej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, wciąż obowiązują wcześniej przyjęte zmiany w ruchu na stołecznych drogach.- poinformował nas Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.