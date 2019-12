Utrudnienia na stołecznych ulicach od 3 stycznia. Zmiany w ruchu potrwają do końca lutego

Prace na ul. Marymonckiej

Warszawscy wodociągowcy pracują na ul. Marymonckiej przy modernizacji kolektora Burakowskiego. W związku z tym od piątku, 3 stycznia ok. godz. 23.00 wyłączona będzie jezdnia prowadząca w kierunku centrum. Objazd zostanie poprowadzony ul. Podczaszyńskiego – Kasprowicza – Sacharowa. Taką trasą pojadą autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiaździsta) oraz linii 150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont). Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego. Następnie wykonawca prac udostępni kierowcom jeden pas ruchu.